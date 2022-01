EASA PART66 B1.3 pour travailler au Canada

Bonjour à tous,



Je viens un peu aux nouvelles concernant le moyen d'aller travailler au Canada avec une licence de maintenance européenne pour hélicoptères EASA Part66 B1.3.

Impossible de trouver des infos fiables et récente.

J'ai contacté transport Canada sans grande réponse pour l'instant.

J'ai pus faire une conversion rapide pour l'acquisition de la licence CAA pour la Nouvelle Zélande mais pour le Canada et les US cela semble plus compliqué.

N'y a t'il parmi vous personne qui ce soit lancé dans cette procédure récemment ?

Faut t'il tout recommencer de zéro ou ils existe des passerelles ?

J'ai plus de 12 ans d'expérience dont 7 avec ma licence.



Merci d'avance