Reconversion pro -> Pilote

Bonjour,



Envisageant une reconversion professionnelle, je suis de plus en plus tournée vers pilote de ligne.



Je ne possède, à ce jour, aucune heure de vol, ni licence, à mon actif.



J'envisage de passer ma PPL

Je n'exclue pas le passage du BIA, que je pense passer en qqls mois, dans le but de m'apporter qqls notions en amont du PPL.



Ayant la nécessité de conserver mon activité professionnelle en parallèle, je songe à suivre les enseignements en e-learning du BIA, voir, également, du PPL (MERMOZ ?, AÉROGLIGLI ?)



Dans ce contexte, je me pose plusieurs questions, et serais ravie d'échanger avec le plus grand nombre d'entre vous.

- Intérêt de commencer par le BIA avant la PPL ?

- Plutôt MERMOZ ou AÉROGLIGLI (pour BIA, PPL en e-learning) ?

- Candidat libre à l'examen du BIA pertinent, sans accompagnement d'un ATO ?

- Dans le cadre du PPL, et donc du suivi des enseignements en e-learning, plus judicieux d'être accompagné par un ATO ?

- Plus judicieux de voler pendant l'acquisition des enseignements du PPL ?

- Des ressources, conseils, formation, vis à vis de l'anglais ?



Bien entendu j'envisage de faire un petit tour des AC situés à proximité de mon domicile

- Sur quels critères choisir son ATO ? (Flotte, disponibilité instructeurs, formations dispensées, jours/horaires d'ouverture, feeling, prix/h ...?)



A ce stade je souhaiterai acquérir la base théorique, voler, songer à passer une visite médicale 1 (afin de voir si je satisfais ou non aux critères) et bûcher l'anglais en vu du passage du TOEIC.



Dans l'attente de vos retours,

Merci.



Anastasia