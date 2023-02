Pilote avec une licence MIASHS

Bonjour,

Je suis actuellement au lycée et je souhaite devenir pilote. Je ne pense pas faire une prépa MPSI (je ne souhaite pas devenir ingénieur si je ne suis pas pilote). J'hésite avec une prepa ECS car j'ai vu que pour accéder aux cadets Air-France, 2 ans dans tout les circuits scientifiques permettent d'y accéder. J'ai découvert récemment les licences qui permettent d'obtenir des crédits ECTS, avec lesquels on peut également accéder aux cadets. Par exemple la licence MIASHS.

Mes questions sont donc : Y-a-t-il les mêmes chances que les prepas a l'entrée aux cadets ? Ou est-il plus prudent de faire une prepa ECS ?