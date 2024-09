Gestion du stress

Bonjour à tous,



En tant que coach spécialisée dans la préparation mentale, je suis particulièrement intéressée par la façon dont les pilotes gèrent la pression avant les tests en vol, les examens ou des vols compliqué. Ces moments peuvent être stressants, et je me demande quelles stratégies vous mettez en place pour vous préparer au mieux.



J’accompagne des professionnels sur ce genre de problématiques, alors n’hésitez pas à partager vos expériences ou vos questions. Cela peut aussi être l’occasion d’échanger des conseils utiles pour tous !



Merci et à bientôt ! ✈️