Orientation (licence ou prépa )

Je suis un étudiant tunisien ,j'ai eu mon Bac tunisien section mathématiques avec mention très bien (moyenne:16.06 avec 18 en maths) .Alors cette année je vais faire la procédure pour l'étude en France via campus France .Donc si vous pouvez m'aider pour me donner le parcours pour compléter au domaine d'aéronautique (licence ou prepa intégré parce que prepa classique c'est presque impossible via campus France)