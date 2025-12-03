Pilote de chasse a 30+ ans?

Bonjour, j'ai 31 ans et me demande s'il existe une derogation sur l'age limite pour s'inscrire a la selection de pilote de chasse. J'ai vu sur le site de l'école de l'air et de l'espace que le concours "sur titre" requiert d'être ne avant le 31 décembre 2000 pour cette année.



Mon parcours:

- prépa, j'avais a l'époque des lunettes donc avait deja abandonne mon rêve de devenir pilote de chasse.

- école d'ingénieur, puis these en mathématiques

- quelques années d'experience professionnelle en France et a l'étranger



Je me suis fait opérer des yeux au laser il y a quelques mois (sans du tout penser au metier de pilote de chasse), et me suis rendu compte il y a quelques jours que cela ne devrait plus me bloquer (sous condition d'avis medical bien sur, mais en tout cas je n'ai pas l'impression que mon cas soit disqualifie d'office alors que c'était le cas il y a 10/15 ans).



Connaissez vous des cas de personnes qui ont rejoint la formation relativement tard ? Si il est possible d'obtenir une derogation ? Ou si l'armée a prévu de relever la limite d'age ? (pour l'USAF c'est apparement 33 ans, avec derogation jusqu'a 35 ans !)



Merci d'avance