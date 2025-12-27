Recherche de stage d'observation 2nd général

Bonjour,



Je suis élève en classe de seconde générale dans le sud de la France et je dois effectuer un stage d’observation en fin d’année. Plus tard, j’aimerais travailler dans le domaine de l’aérospatial, et plus particulièrement dans la conception de satellites.



Cependant, je rencontre une difficulté : les entreprises auprès desquelles j’ai postulé n’acceptent pas les moins de 18 ans, ou demandent un parrainage. C’est pourquoi je me permets d’écrire sur ce forum, afin d’échanger avec des personnes qui s’y connaissent, d’obtenir des conseils et éventuellement de discuter pour mieux m’orienter.



Je me sens un peu perdue et je ne sais pas vraiment vers qui me tourner. Toute aide ou retour serait vraiment très apprécié.

Je remercie sincèrement par avance les personnes qui prendront le temps de me répondre.

Merci.