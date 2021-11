Tests psychotechniques-psychomoteurs

Salut,



Pour le concours ENAC tu peux trouver un exemple de test à ce lien là http://www.enac.fr/testepl/ mais je pense qu'il est plus destiné à donner un aperçu qu'à faire un véritable entraînement. Je ne peux pas te dire s'il fonctionne bien, je ne l'ai pas essayé ^^.

The engine is the heart of an aeroplane, but the pilot is its soul. - Walter Alexandre Raleigh