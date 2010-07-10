CCA | Conseils pour devenir steward

Bonjour tout le monde,



Je lis ici que vous tous êtes surtout passionné par le métier de pilote de ligne ou sur le travail lié à l'inginérie ou la maintenance des avions.

Je n'ai pas, aujourd'hui, cette prétention. Même si devenir pilote de ligne redresse les poils de mes bras, je n'en n'ai pas la possibilité financièrement.



Je suis réceptionniste dans un hôtel 3 étoiles, j'ai 22 ans.

Depuis peu j'ai enfin la possibilité de m'orienter vers une formation ou un métier que je souhaite. Les avions de ligne m'émerveillent, et je me suis dit qu'il ne m'était peut être pas impossible de travailler dans les airs. Cela en devenant steward.



Je me suis renseigné bien entendu, je prévois de consolider mon anglais (ainsi que mon japonais et mon espagnol) et de passer le TOEIC, tout en continuant le sport à un rythme plus important qu'auparavant, cela avant de m'orienter vers l'obtention du CCA courant 2015.

J'ai ainsi donc le temps, être embauché pour ce métier étant très difficile ces temps-ci, et étant un homme, je préfère prendre le temps tout en m'assurant d'être du meilleur choix.



Voici mes quelques questions :

- Quels livres / documents / sites me serait-il intéressant de lire ? Concernant ce métier, mais aussi plus amplement le monde de l'aviation de ligne ?

- Je pense que dans les prochaines années il sera très compliqué à quiconque de devenir steward ou hôtesse de l'air à Air France, me conseillez-vous d'autres compagnies ? (Ryanair ou Emirates ? Haha, je plaisante bien sûr)

- Bientôt je vais récupérer mon PC de bureau et je vais me faire un petit plaisir avec un simulateur de vol (certainement Microsoft Flight Simulator X), me conseillez-vous quelques documentations ou liens intéressants à ce sujet ? Démarrer un Boeing 737 ne semble pas bien aisé, et pourtant des adolescents sur YouTube ont d'étonnantes connaissances, tant en vocabulaire qu'en lecture des instruments.



J'espère, après être devenu steward, passer un LAPL.

Ce milieu m'intéresse beaucoup, je suis certain que je prendrais beaucoup de plaisir à vous lire au futur.



Ho, et dernière question. J'ai vu différentes versions, mais la bonne c'est steward ou stewart ?