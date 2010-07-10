CCA | Conseils pour devenir steward
|Auteur
|Message
|
Sherlocked
Inscrit le 27/04/2014
|# 27 avril 2014 07:17
|
Bonjour tout le monde,
Je lis ici que vous tous êtes surtout passionné par le métier de pilote de ligne ou sur le travail lié à l'inginérie ou la maintenance des avions.
Je n'ai pas, aujourd'hui, cette prétention. Même si devenir pilote de ligne redresse les poils de mes bras, je n'en n'ai pas la possibilité financièrement.
Je suis réceptionniste dans un hôtel 3 étoiles, j'ai 22 ans.
Depuis peu j'ai enfin la possibilité de m'orienter vers une formation ou un métier que je souhaite. Les avions de ligne m'émerveillent, et je me suis dit qu'il ne m'était peut être pas impossible de travailler dans les airs. Cela en devenant steward.
Je me suis renseigné bien entendu, je prévois de consolider mon anglais (ainsi que mon japonais et mon espagnol) et de passer le TOEIC, tout en continuant le sport à un rythme plus important qu'auparavant, cela avant de m'orienter vers l'obtention du CCA courant 2015.
J'ai ainsi donc le temps, être embauché pour ce métier étant très difficile ces temps-ci, et étant un homme, je préfère prendre le temps tout en m'assurant d'être du meilleur choix.
Voici mes quelques questions :
- Quels livres / documents / sites me serait-il intéressant de lire ? Concernant ce métier, mais aussi plus amplement le monde de l'aviation de ligne ?
- Je pense que dans les prochaines années il sera très compliqué à quiconque de devenir steward ou hôtesse de l'air à Air France, me conseillez-vous d'autres compagnies ? (Ryanair ou Emirates ? Haha, je plaisante bien sûr)
- Bientôt je vais récupérer mon PC de bureau et je vais me faire un petit plaisir avec un simulateur de vol (certainement Microsoft Flight Simulator X), me conseillez-vous quelques documentations ou liens intéressants à ce sujet ? Démarrer un Boeing 737 ne semble pas bien aisé, et pourtant des adolescents sur YouTube ont d'étonnantes connaissances, tant en vocabulaire qu'en lecture des instruments.
J'espère, après être devenu steward, passer un LAPL.
Ce milieu m'intéresse beaucoup, je suis certain que je prendrais beaucoup de plaisir à vous lire au futur.
Ho, et dernière question. J'ai vu différentes versions, mais la bonne c'est steward ou stewart ?
|
Spectre35
Inscrit le 10/07/2010
|# 28 avril 2014 00:21
|
Salut,
Je me permet de répondre sur la partie simulateur de vol
FSX est assez grand publique en fait, et intègre une série de tutoriaux et de missions pour apprendre à piloter virtuellement. Le degré de difficulté est intégralement paramétrable et après quelques heures de "jeux" tu maîtriseras sans problème le 737 inclus de base. Tu peux aussi installer d'autres extensions qui rendent l'expérience bien plus réaliste.
Pour les livres il y en a énormément sur l'aviation, personnellement je lis assez souvent Air&Cosmos, qui est très bien pour suivre l'actualité des compagnies aériennes, des fabricants d'avions etc.
(Dernière édition le 28 avril 2014 00:22)
|
MAT0912
Inscrit le 01/03/2014
|# 28 avril 2014 08:40
|
-Travailler dans l'hôtellerie est une bonne porte d'entrée.
-Bien posséder l'anglais est indispensable, une deuxième très appréciée, une troisième est un plus. Le CCA aussi, bien sûr.
- Airfrance, dans les prochaines années, ne sera peut-être pas si inaccessible que ça... Il faut y croire!
-C'est stewarD ( stewardess, au féminin)
(StewarT, c'est James ou Jackie.)
(Dernière édition le 28 avril 2014 14:53)
|
Sherlocked
Inscrit le 27/04/2014
|# 1 mai 2014 04:19
|
Merci pour votre aide.
@Spectre35 : Merci, je suis pressé d'y passer quelques heures. En attendant je traîne sur YouTube pour me familiariser un peu avec ce logiciel.
Et merci, je lirais ce magazine.
@MAT0912 : Merci !
|
gawar68347
Inscrit le 01/08/2025
|# 1 août 2025 17:04
|
Le contenu de ce message a été modéré suite au non respect des Conditions Générales d'Utilisation.
Ajouter une réponse
Vous devez être inscrit et connecté sur AeroWeb pour pouvoir ajouter une réponse à ce sujet !