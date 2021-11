Licence Part 66 B1.1 et b1.3

Auteur Message

Meher

Membre Inscrit le 01/09/2014

# 1 septembre 2014 21:55

J'ai passé il y a 2 an ma mention complémentaire B1.1 et j'ai B1.3 tout deux dans des centre Part 147 . J'ai travaillé 7 mois en tant que mécanicien hélicoptère (hélicoptère lourds) et depuis Mars 2013 je suis technicien sur des transmissions de puissance ( moteur d'avion) dans un atelier Part 145 .

Malgré que les transmission de puissance soient considérés comme des accessoires avion ; puis demander ma licence auprès de l'Osac ?



HansTRAX

Membre Inscrit le 31/03/2006

# 2 septembre 2014 18:36

Difficile à dire, seul l'osac peut te confirmer en faisant une form 19.

En théorie l'expérience doit être sur tous les ATA de la licence visée, la partie atelier moteur peut te pénaliser. Ce serait donc plus une validation B1.3 que B1.1 vu comme ça.

Sinon, faut le tenter, au pire tu ne risque rien, c'est gratuit.





Meher

Membre Inscrit le 01/09/2014

# 2 septembre 2014 19:21

Dans le milieu on entend plusieurs version .Je pense le mieux c'est que je fasse mon dossier Je vais faire mon dossier . Mais je vais les appeler avant .

HansTRAX

Membre Inscrit le 31/03/2006

# 2 septembre 2014 20:05

oui il faut pas hésiter à appeler.

je suis preneur des suites données à ton dossier, c'est toujours intéressant de savoir ce que ça donne dans ce cas de figure.

Meher

Membre Inscrit le 01/09/2014

# 5 septembre 2014 21:04

Je n'ai pu trouver un numéros sur lequel j'aurais pu avoir le bureau des licences . Je vais donc envoyer un dossier avec EASA FORM 19 et puis je verrais ce qu'ils m'en diront .



Je te tien au courant des que j'aurais la réponse.



HansTRAX

Membre Inscrit le 31/03/2006

# 6 septembre 2014 07:51

c'est la DOFO à issy :



OSAC Pôle Formation - DOFO



Interlocuteur des usagers devant se conformer au règlement Part 147 et aux mécaniciens du secteur aéronautique (licences Part 66).



partie-66@osac.aero

+ 33 (0)1 41 46 10 87 et 01 41 46 10 63

Meher

Membre Inscrit le 01/09/2014

# 10 septembre 2014 19:54

J'ai pus les avoirs hier . J'ai pu parler à un technicien et malheureusement je n'ai pas assez d’expérience sur avion . Il faudrait que je fasse 2 ans au minimum sur avion et non pas sur moteurs , pour valider ma B1.1

Et 1 ans sur hélicoptère en plus , pour valider ma B1.3. Il faudrait que je quitte mon emploie actuelle si je veux valider ma licence un jour . Sans oublier que les bénéfices de l'examen sont limité dans le temps .



HansTRAX

Membre Inscrit le 31/03/2006

# 11 septembre 2014 07:41

si je comprends bien, ils te valident une année d'hélico, reste une seconde à faire pour la b1.3.

pour la validité des modules, tu as 10 ans pour terminer ton expérience.



Meher

Membre Inscrit le 01/09/2014

# 12 septembre 2014 21:52

Oui .C'est ce que m'a dit le technicien Osac . Mais après avoir raccroché j'ai eu l'impression qu'il n'a pas très bien compris ma situation . Pour êtres fixé je vais faire mon dossier avec tous les justificatifs d'expériences , et je vais leurs envoyer .



Ps: Je te tiendrai au courant de leur retour.



Efisss

Membre Inscrit le 15/10/2010

# 17 septembre 2014 23:34

HansTRAX a écrit : tu as 10 ans pour terminer ton expérience. ça pas encore changé ça ?

Meher je serais toi je validerais ma B1.3 et voir ce que l'avenir te réserve pour ta B1.1.



Après ce qui me fera toujours halluciner c'est de voir des personnes avec une formation B1 ne connaissant pas le site de l'OSAC... Les profs n'oublieraient t'ils pas de transmettre l'info importante pour la suite?

Meher

Membre Inscrit le 01/09/2014

# 7 novembre 2014 21:26

Avec "un peu" de retard . Le temps de réunir tout les papiers et de les envoyer à l'osac.



J'ai reçus la réponse . Et malheureusement ce que je craignait c'est confirmé . Ils ne peuvent donner suite au dossier car je manque d'expérience dans les 2 licence auxquels je postulai (b1 et b1.3) .

Donc voilà , si un jour je dois changer d'entreprise pour me faire de l'expérience sur avions/hélicoptère.



Eliss merci de ta réponse . Je tien à dire que mes profs nous ont donnée les liens de l'osac et de easa et ont essayer de nous éclaircir un peu tout ça . J'ai voulu tenter par moi même , car j'ai un cas "spéciale" je me doutai de la réponse de l'Osac mais ,dans le milieu aéronautique on entend de tout et j'ai eu l'impression que les dossier sont traités au cas par cas . Ce qui m'a donnée espoir .

lukenlow

Anonyme Inscrit le 06/03/2018

4 messages postés # 6 mars 2018 14:26

kakbrus

Anonyme Inscrit le 20/08/2018

1 message posté # 20 août 2018 06:27

lilass

Anonyme Inscrit le 09/11/2021

14 messages postés # 9 novembre 2021 10:56