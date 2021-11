Devenir pilote de ligne apres un bac L

Bonjour questionneur et slyze,



Francais immigré au Canada Je pilote avion et hélico au Canada. Alors oui l’hélico c'est vraiment très très trop mort pour commencer a moins d'être prêt à ne faire que du saisonnier, les 3 premières années seront dures.



Je viens de finir mon CPL (Pilote Pro avion) et je suis déjà embauché comme instructeur de vol qui est un métier ici et le CANADA est dans une ÉNORME VAGUE DE RECRUTEMENT...



questionneur pas de souci pour ton diplôme ici tu n'en a pas besoin pour devenir pilote et tu dois surement être bon en anglais donc c'est parfait.



Mon école Pilotage Evolution est dirigée par un pilote de ligne de chez AIR TRANSAT il pilote du Airbus 330 et du Boeing 737. http://www.pilotageevolution.com/



On est à Gatineau à coté d'Ottawa (10 min).



Poses moi toutes les questions que tu veux j'habite au Canada depuis 5 ans!!

Alexis





Pilote de ligne et Instructeur de vol Avion Multi-IFR

CPL HélicoptèrePilote planeur parce qu'il faut bien s'amuser!!! :-)