Devenir Ingénieur en Aéronautique
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Audrey64
Inscrit le 25/11/2016
|# 25 novembre 2016 21:17
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Bonsoir ,
Je suis diplôme d'un BAC S-SVT option maths.
je suis actuellement en BTS ATI (Assistance technique d'ingénieur) et je souhaiterais m'orienter vers une école d'ingenieur pour prétendre à devenir ingénieur dans l'aéronautique.
Je sais qu'il existe plein de spécialité dans 'Ingénieur en Aéronautique' mais je me concentre sur mon école pour le moment.
Ma question est la suivante :
Peut - on prétendre à devenir Ingénieur en Aeronautique en passant par la voie Ingénieur Généraliste en alternance dans une entreprise aéro??
Car pour la seul école qui propose ingénieur aéro en alternance c'est le CNAM et il prenne pas les BTS ATI , il faut une prépa ATS entre deux.
C'est mon rêve absolu de travailler sur avion ... une passion...
Si vous avez des conseils ou des voies a me suggérer , je prends
Merci d'avance !!!
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foxaero
Inscrit le 06/12/2016
|# 6 décembre 2016 19:54
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Bonjour audrey,
Une question bête mais pourquoi devenir ingénieur aéronautique, que recherches tu en particulier ?
As tu déjà eut une expérience de travail sur avion ? si oui quel type ?
Merci
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Audrey64
Inscrit le 25/11/2016
|# 10 décembre 2016 21:06
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Bonjour foxaero
Oui j'ai déjà eu des expérience en avion. (Vol Dr400....)
Je suis une passionnée de l'aéronautique.
Je suis en BTS en alternance chez un sous traitant aéronautique et j'ai été amené à aller sur avion pour maintenance.
J'ai mon BIA et je pense passer bientôt ma licence de pilote..
Je souhaiterais devenir ingénieur d'essais aéronautique...
Mais je n'ai pas les capacités avec mon bts pour entre dans une école d'ingénieur aero. Donc me conseilles vous prépa ATS et école ingénieur aéronautique ou plutôt une école ingénieur généraliste?
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Slyze33
Inscrit le 24/01/2014
|# 11 décembre 2016 12:34
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Bonjour,
Je ne connais peu d'écoles d'ingénieurs qui recrutent après un BTS, la mienne recrutant par exemple des DUT,Prepas, licences.
Ce que je te conseillerais personnellement c'est de poursuivre après ton bts en licence (il me semble qu'il y en a une en aéro si je me trompe pas) et d'essayer à la fin de la L3 d'intégrer une école en admission sur titre.
Toutefois, il faut savoir que pour avoir une chance sérieuse d'être pris il faut avoir un bagage en maths/physique => donc une licence maths/physique/meca...
Cdt
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Not livin' on earth
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sainthubert
Inscrit le 23/01/2009
|# 16 décembre 2016 20:26
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Regarde : http://www.supmeca.fr/fr/cursus-et-etudes/admissions
Bonne chance !
SA
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faites de la technique
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jakewilliam
Inscrit le 01/02/2018
|# 1 février 2018 12:25
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lindatyq
Inscrit le 08/02/2019
|# 8 février 2019 10:03
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Seif dhouibi
Inscrit le 11/10/2025
|# 12 octobre 2025 19:43
|Je suis un étudiant tunisien ,j'ai eu mon Bac tunisien section mathématiques avec mention très bien (moyenne:16.06 avec 18 en maths) .Alors cette année je vais faire la procédure pour l'étude en France via campus France .Donc si vous pouvez m'aider pour me donner le parcours pour compléter au domaine d'aéronautique (licence ou prepa intégré parce que prepa classique c'est presque impossible)
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