Ensemble des ouvrages MERMOZ ATPL avion édition 2015 + Computer IWA-11092

Je vends l'ensemble des ouvrages MERMOZ pour l'ATPL avion édition 2015 + Computer IWA-11092



Liste des 14 livres:



- 010 Droit aérien et circulation aérienne

- 021 Tome 1 : Cellule et systèmes

- 021 Tome 2 : Motorisation

- 021 Tome 3 : Électricité/Équipements de secours

- 022 : Instrumentation

- 031(A)/032 : Masses et centrage - Performances avions

- 033 : Préparation et suivi du vol

- 040 : Performance humaine

- 050 : Météorologie

- 061 : Navigation générale

- 062 : Radionavigation

- 070(A) : Procédures opérationnelles avion

- 081 : Principes de vol avions

- 090 : Communications VFR et IFR



+ Flight Computer slide and wheel charts IWA-11092



Prix total : 600€ hors frais de port