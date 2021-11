Visite médicale de classe II

Bonjour à tous,



Tout d'abord je ne sais pas si c'est vraiment le bon endroit pour ce genre de question ...

J'ai dors et déjà essayé de trouver l'information mais impossible de trouver une réponse par rapport à ma situation.



Je souhaiterais passer mon PPL mais j'ai une interrogation sur la Classe II pour commencer la formation.



Je porte des lunettes et en temps normal j'ai G 9/10 et D 8/10 sans correction et 10/10 sur chaque œil avec correction (mélange d'astigmatisme et de myopie).



Seulement depuis maintenant 3 mois on m'a détecté un CRSC aigu sur l’œil droit (maladie assez courant chez les jeunes apparemment ...).

Ma vue est donc passé sur l’œil droit à 7/10 avec correction et 10 avec les 2 yeux.



Dans les texte il est mentionné "Le demandeur ne doit pas présenter d’anomalie fonctionnelle des yeux ou de leurs annexes, ni d’affection évolutive, congénitale ou acquise, aiguë ou chronique, ni de séquelle d’intervention chirurgicale ou de traumatisme oculaire, susceptibles d’influer sur l’exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des licences en question."



J'ai donc une pathologie mais je reste dans les conditions minimum qui sont au moins 6/12 (0,5) pour chaque œil pris séparément, et acuité visuelle avec les deux yeux d’au moins 6/9 (0,7).



Ma question est donc de savoir si malgré ma pathologie qui évolue doucement dans le bon sens tout en étant dans les conditions minimum en 10ème j'ai des chances d’être déclaré apte.



Merci par avance pour vos retour !



Bien cordialement



Roanum