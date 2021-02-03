Une prépa est-elle forcément nécessaire ?
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Robinho
Inscrit le 03/02/2021
|# 3 février 2021 06:52
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Bonjour,
Je voudrais faire l'ENAC pour devenir pilote, mais passer par l'EPL/S me fait peur. C'est pourquoi je voudrais faire l'EPL/U. Sur son site, l'ENAC explique qu'il faut posséder 120 crédits européens, la PPL et l'ATPL théorique. Donc, est-ce possible de rentrer à l'ENAC avec un BTS/DUT par cette voie ?
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donzparker25
Inscrit le 10/06/2021
|# 10 juin 2021 21:34
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joanaanderson
Inscrit le 12/06/2021
|# 12 juin 2021 01:48
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millsjoan
Inscrit le 16/06/2021
|# 16 juin 2021 14:10
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casseverhart13
Inscrit le 09/08/2021
|# 9 août 2021 12:36
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Seif dhouibi
Inscrit le 11/10/2025
|# 12 octobre 2025 19:41
|Je suis un étudiant tunisien ,j'ai eu mon Bac tunisien section mathématiques avec mention très bien (moyenne:16.06 avec 18 en maths) .Alors cette année je vais faire la procédure pour l'étude en France via campus France .Donc si vous pouvez m'aider pour me donner le parcours pour compléter au domaine d'aéronautique (licence ou prepa intégré parce que prepa classique c'est presque impossible)
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