Une prépa est-elle forcément nécessaire ?

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Robinho

Membre Inscrit le 03/02/2021

1 message posté # 3 février 2021 06:52

Bonjour,



Je voudrais faire l'ENAC pour devenir pilote, mais passer par l'EPL/S me fait peur. C'est pourquoi je voudrais faire l'EPL/U. Sur son site, l'ENAC explique qu'il faut posséder 120 crédits européens, la PPL et l'ATPL théorique. Donc, est-ce possible de rentrer à l'ENAC avec un BTS/DUT par cette voie ?

donzparker25

Anonyme Inscrit le 10/06/2021

3 messages postés # 10 juin 2021 21:34

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joanaanderson

Anonyme Inscrit le 12/06/2021

1 message posté # 12 juin 2021 01:48

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millsjoan

Anonyme Inscrit le 16/06/2021

1 message posté # 16 juin 2021 14:10

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casseverhart13

Anonyme Inscrit le 09/08/2021

2 messages postés # 9 août 2021 12:36

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Seif dhouibi

Membre Inscrit le 11/10/2025

3 messages postés # 12 octobre 2025 19:41