GARMIN GTN 650 et le nouveau 8130
|Auteur
|Message
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Berzins
Inscrit le 01/04/2026
|# 1 avril 2026 20:57
|A vendre GTN 650 enlevé pour changement à 750 J'ai initialement installé ce nouveau. Ça a l'air et ça fonctionne parfaitement. Comprend le plateau, la plaque arrière et le nouveau kit de connecteur. Aussi, l'unité a été mise à niveau vers le logiciel le plus récent et le nouveau 8130.
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