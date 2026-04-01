GARMIN GTN 650 et le nouveau 8130

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Berzins
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Inscrit le 01/04/2026
1 message posté

 # 1 avril 2026 20:57
A vendre GTN 650 enlevé pour changement à 750 J'ai initialement installé ce nouveau. Ça a l'air et ça fonctionne parfaitement. Comprend le plateau, la plaque arrière et le nouveau kit de connecteur. Aussi, l'unité a été mise à niveau vers le logiciel le plus récent et le nouveau 8130.
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