Transpondeur Trig TT31 format rack tout neuf

Vends Transpondeur format rack mode S et 1090 ES ADS-B OUT, certifié IFR / VFRS jamais utilisé il est au complet, accessoires, documents et formulaire 1. J'ai acheté fin septembre de l'année dernière . Je vends car j'ai vendu mon avion sans transpondeur pour un autre projet.

Prix : 1 000,00 €

Contact : [email protected]