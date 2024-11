Ensemble VFR complet Trig – Radio TY91 8.33, TT21 Xpdr et harnais

Vends un ensemble Trig avec possibilité de vendre aussi séparément la radio et le transpondeur . L'ensemble comprend l'unité radio distante TY91, la tête de commande TC90, l'unité de transpondeur distant TT21, la tête de commande TC20, les plateaux de montage, les kits d'installation et les manuels d'utilisation, les certificats du fabricant et le formulaire EASA 1.

Contact : [email protected]

1400EUR