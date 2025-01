Projet universitaire sur le Conservatoire de l'Air et de l'Espace d'Aquitaine

Bonjour à tous,



Je suis actuellement en train de réaliser un projet universitaire en collaboration avec le CAEA (Conservatoire de l'Air et de l'Espace d'Aquitaine) dans le cadre de mes études en LEA (Langues Etrangères Appliquées). Dans ce cadre, je mène un sondage afin de recueillir des avis et des retours d'expérience sur le site internet actuel du CAEA.



L'objectif est de mieux comprendre les attentes et les besoins des utilisateurs pour améliorer l'interface et l'expérience utilisateur du site web. Vos réponses seront précieuses et contribueront directement à la transmission du patrimoine aéronautique.



Si vous avez quelques minutes à consacrer à ce sondage, cela serait grandement apprécié !



Voici le lien vers le sondage : https://lnkd.in/eBCWbzUk



Merci d’avance pour votre aide et vos retours !

Cordialement,

Maéva33