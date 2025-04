J'ai un Dynon SV-Intercom-2S et un PS Engineering PM3000, interphone 4 places à vendre. Tous les deux neufs dans carton, terminés et jamais installés. Passé sur un panneau audio. Demande 350€ pour le Dynon et 650€ pour le PS.



e-mail : [email protected]



contactez : +33757820687