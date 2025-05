GARMIN GTX 345 transpondeur

Garmin GTX 345 ADS-B sorti et entré,

transpondeur mode S pour avion certifié.

Partie # 011-03302-00 complète avec plateau d'installation et composants d'installation supplémentaires.

Cette unité a été réparée et mise à jour par Garmin le 26 août 2024.

L'article est resté inutilisé et toujours dans la boîte depuis la mise à jour.

contact: [email protected]