Garmin G5 Stack PFD/HS| W/LMP

L'un est un indicateur d'attitude primaire et un indicateur de cap (DG) et HSI pour les avions certifiés seulement ! Ce paquet comprend les éléments suivants : (2) Instruments électroniques de vol G5 avec module de protection contre la foudre (LPM) (2) Batteries de sauvegarde (1) Magnétomètre GMU 11 avec kit d'installation (1) Adaptateur GPS/interface de navigation compacte GAD 29B avec interface de pilotage automatique, avec kit d'installation pour les articles ci-dessus (2) plaques d'adaptateur G5 (2) Lettre d'autorisation STC et un Adaptateur GAD 13 avec kit connecteur.



Prix : 1300€

Fortier Cyrille

E-mail : [email protected]