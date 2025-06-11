Aspen EFD 1000

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Delsarte
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 # 11 juin 2025 17:57
Aspen EFD 1000 démonté et réparable. PN 910-00001-001. 920-00004-002 module de configuration. Numériseur d'altitude Trans-Cal SSD120-XX(N). Antenne et faisceau partiel. Pas de plaque d'adaptation. Ce qui est dans les photos est ce qui est livré avec.

Prix : 1650€

Michael Delsarte
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