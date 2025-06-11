Aspen EFD 1000
|Auteur
|Message
|
Delsarte
Inscrit le 11/06/2025
|# 11 juin 2025 17:57
|
Aspen EFD 1000 démonté et réparable. PN 910-00001-001. 920-00004-002 module de configuration. Numériseur d'altitude Trans-Cal SSD120-XX(N). Antenne et faisceau partiel. Pas de plaque d'adaptation. Ce qui est dans les photos est ce qui est livré avec.
Prix : 1650€
Michael Delsarte
E-mail : [email protected]
Ajouter une réponse
Vous devez être inscrit et connecté sur AeroWeb pour pouvoir ajouter une réponse à ce sujet !