Air Algerie Muséum

Bonjour à toutes et à tous,

Je me permets de lancer cet appel sur ce forum car je travaille actuellement à la création d’un musée consacré à l’histoire d’Air Algérie et plus largement à l’aviation civile en Algérie depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.Ce projet a pour objectif de préserver la mémoire de toutes les compagnies et acteurs qui ont contribué à l’essor du transport aérien en Algérie, y compris les petites structures pionnières comme la STA, la CTA, ou d'autres compagnies locales, escadrilles ou ateliers oubliés du grand public.

Ce que je recherche :

Des photos anciennes (avions, équipages, bases, hangars, etc.)

Des documents ou objets liés à ces compagnies (uniformes, carnets de vol, maquettes, correspondance, articles de presse, affiches…)

Des témoignages (anciens membres du personnel navigant, mécaniciens, familles, amis)

Des histoires personnelles ou anecdotes qui pourraient enrichir le récit historique

Toute contribution, même modeste, est la bienvenue. Et surtout, chaque personne ou famille ayant participé sera citée nommément dans les vitrines, récits ou supports du musée, afin de rendre hommage à ces parcours souvent méconnus.Je suis à votre entière disposition si vous souhaitez échanger, partager un souvenir, poser une question ou simplement me diriger vers quelqu’un d’autre.



Merci d’avance pour votre aide et votre intérêt pour cette mémoire collective.



Bien cordialement,

samy