Air Algerie Muséum
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ralyle
Inscrit le 28/07/2025
|# 28 juillet 2025 15:09
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Bonjour à toutes et à tous,
Je me permets de lancer cet appel sur ce forum car je travaille actuellement à la création d’un musée consacré à l’histoire d’Air Algérie et plus largement à l’aviation civile en Algérie depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.Ce projet a pour objectif de préserver la mémoire de toutes les compagnies et acteurs qui ont contribué à l’essor du transport aérien en Algérie, y compris les petites structures pionnières comme la STA, la CTA, ou d'autres compagnies locales, escadrilles ou ateliers oubliés du grand public.
Ce que je recherche :
Des photos anciennes (avions, équipages, bases, hangars, etc.)
Des documents ou objets liés à ces compagnies (uniformes, carnets de vol, maquettes, correspondance, articles de presse, affiches…)
Des témoignages (anciens membres du personnel navigant, mécaniciens, familles, amis)
Des histoires personnelles ou anecdotes qui pourraient enrichir le récit historique
Toute contribution, même modeste, est la bienvenue. Et surtout, chaque personne ou famille ayant participé sera citée nommément dans les vitrines, récits ou supports du musée, afin de rendre hommage à ces parcours souvent méconnus.Je suis à votre entière disposition si vous souhaitez échanger, partager un souvenir, poser une question ou simplement me diriger vers quelqu’un d’autre.
Merci d’avance pour votre aide et votre intérêt pour cette mémoire collective.
Bien cordialement,
samy
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TOTORO
Inscrit le 31/03/2011
|# 29 juillet 2025 18:27
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Bonsoir,
Avez-vous vu notre site de partage de photographies, Pictaero.com, vous pouvez y voir des clichés de la compagnie Air Algérie. https://www.pictaero.com/fr/search/sear ... 11647&
Si une des photos vous intéresse vous pouvez contacter le propriétaire de la photo.
Cordialement.
David D.
_________________
David D.
Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net - Aeroweb
Mes photos sur pictaero
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ralyle
Inscrit le 28/07/2025
|# 30 juillet 2025 10:23
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bonjour
ouiiii je connais le site depuis des années, très beaux clichés mais je cherche l'ancien pas l'actuel.
merci.
cordialement.
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ralyle
Inscrit le 28/07/2025
|# 30 juillet 2025 12:37
|dommage je n'arrive pas a entre en contact avec un membre du forum : cropduster
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TOTORO
Inscrit le 31/03/2011
|# 1 août 2025 18:36
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un 727 c'est un peu ancien : https://www.pictaero.com/fr/pictures/picture,4848
ou
le Lockheed L-1329 JetStar II : https://www.pictaero.com/fr/pictures/picture,5505
Bonnes recherches
_________________
David D.
Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net - Aeroweb
Mes photos sur pictaero
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