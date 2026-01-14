Dynavibe GX3 étau et balancier de rotor

Comme le nouveau balancier à hélice Dynavibe, avec 2 accéléromètres, 2 photocellules, quelques supports. Les cordons à accrocher à un canon stroboscopique pour le suivi du rotor . J’ai pris une voie différente pour l’équipement d’équilibrage, et je n’en ai plus besoin.

1200€ à débattre



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