Dynavibe GX3 étau et balancier de rotor

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avionic
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8 messages postés

 # 14 janvier 2026 16:30
Comme le nouveau balancier à hélice Dynavibe, avec 2 accéléromètres, 2 photocellules, quelques supports. Les cordons à accrocher à un canon stroboscopique pour le suivi du rotor . J’ai pris une voie différente pour l’équipement d’équilibrage, et je n’en ai plus besoin.
1200€ à débattre

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