Dynavibe GX3 étau et balancier de rotor
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|Message
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avionic
Inscrit le 14/01/2026
|# 14 janvier 2026 16:30
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Comme le nouveau balancier à hélice Dynavibe, avec 2 accéléromètres, 2 photocellules, quelques supports. Les cordons à accrocher à un canon stroboscopique pour le suivi du rotor . J’ai pris une voie différente pour l’équipement d’équilibrage, et je n’en ai plus besoin.
1200€ à débattre
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