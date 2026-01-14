Funke ATR 833S

À vendre : un Funke ATR833S de 2018 avec formulaire EASA 1, complet avec faisceau de câbles, instructions d'utilisation et série de photos.



La radio a fonctionné sans problème jusqu'en mai 2023. Un microphone col de cygne peut également être fourni sur demande.



Je propose un prix de 850,00 € plus les frais de transport assurés comme base de négociation.



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