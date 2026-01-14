Hohloch Bugwipersystem + BWS Wings



Vente du système Hohloch Bugwipersystem incluant les ailes BWS/Pirker&Storka.



Monté sur ASW20, fonctionne parfaitement.



Inclus est :

Unité principale

2x ailes

2x 3 voies de contact pour contrôler

1x contact marche/arrêt à 2 voies

1x support composite pour montage sur fuselage



Prix : 1000 eur - négociable