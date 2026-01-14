Hohloch Bugwipersystem + BWS Wings
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|Message
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avionic
Inscrit le 14/01/2026
|# 25 janvier 2026 18:19
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Hohloch Bugwipersystem + BWS Wings
Vente du système Hohloch Bugwipersystem incluant les ailes BWS/Pirker&Storka.
Monté sur ASW20, fonctionne parfaitement.
Inclus est :
Unité principale
2x ailes
2x 3 voies de contact pour contrôler
1x contact marche/arrêt à 2 voies
1x support composite pour montage sur fuselage
Prix : 1000 eur - négociable
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