Instruments

J’ai le panneau d’une Sonex B sur laquelle je travaille en ce moment et il est à vendre. GRT Sport EFIS avec un transpondeur Trig TT22 et une source GPS (mode S et répond à l’exigence pour la sortie ADSB) un moniteur moteur MGL et RDAC, ordinateur de carburant MGL, radio Flightline FL760A, ports USB. Cela fonctionnait lorsque je l’ai retiré, et n’avait été en vol qu’une seule fois. Nous demandons 4000 € pour tout, Ce serait un excellent ensemble léger pour un autre avion.