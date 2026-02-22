Casques Zulu.2 et Clark

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rannnn
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 # 22 février 2026 15:48
Bonjour
J'en ai plus l'utilité, je vends les deux casques.
Emballage d'origine pour les deux, le Clark a servi deux fois, il est quasi neuf.
photos dispos, 500€ les deux
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rannnn
Membre

Inscrit le 22/02/2026
2 messages postés

 # 22 février 2026 15:53
Il s'agit d'un lightspeed Zulu.2 ANR et d'un Davis Clark
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