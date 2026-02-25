Maquette DC-8-62 République Française 1/200 en métal
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|Message
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maarek
Inscrit le 25/02/2026
|# 25 février 2026 09:48
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Bonjour,
Je vends une maquette McDonnell Douglas DC-8-62 de la République Française.
Modèle en métal, décoration par tampographie et finition vernis. Nombreux détails de grande qualité. Présentation sur trains d'atterrissage.
Il s'agit d'une édition limitée à 288 pièces dans le monde fabriquée par INFLIGHT200
Etat neuf dans son carton d'origine.
Prix souhaité 140 €
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