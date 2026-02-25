Maquette DC-8-62 République Française 1/200 en métal

Bonjour,

Je vends une maquette McDonnell Douglas DC-8-62 de la République Française.

Modèle en métal, décoration par tampographie et finition vernis. Nombreux détails de grande qualité. Présentation sur trains d'atterrissage.

Il s'agit d'une édition limitée à 288 pièces dans le monde fabriquée par INFLIGHT200

Etat neuf dans son carton d'origine.

Prix souhaité 140 €