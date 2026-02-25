Maquette Boeing 747-400 British Airways 1/200 en métal
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maarek
Inscrit le 25/02/2026
|# 25 février 2026 09:52
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Bonjour,
Je vends une maquette du Boeing 747-400 de la compagnie British Airways livrée OneWorld.
Modèle en métal immatriculé G-CIVP, décoration par tampographie et finition vernis. Nombreux détails de grande qualité.
Présentation sur trains d'atterrissage.
Il s'agit d'une édition limitée à 150 pièces dans le monde fabriquée par INFLIGHT200
Etat neuf dans son emballage d'origine.
Prix souhaité : 190 €
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