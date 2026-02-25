Maquette Boeing 747-400 British Airways 1/200 en métal

Bonjour,

Je vends une maquette du Boeing 747-400 de la compagnie British Airways livrée OneWorld.

Modèle en métal immatriculé G-CIVP, décoration par tampographie et finition vernis. Nombreux détails de grande qualité.

Présentation sur trains d'atterrissage.

Il s'agit d'une édition limitée à 150 pièces dans le monde fabriquée par INFLIGHT200

Etat neuf dans son emballage d'origine.

Prix souhaité : 190 €