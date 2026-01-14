À vendre : Dynon Avionics EFIS-D10A – Excellent état
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avionic
Inscrit le 14/01/2026
|# 22 mai 2026 15:11
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EFIS-D10A entièrement fonctionnel, utilisé dans un avion ultraléger.
L'appareil est en excellent état, écran lumineux, lunette propre et toutes les fonctions essentielles opérationnelles : indicateur d'attitude, vitesse, altitude, voltmètre, horizon artificiel, etc.
Actuellement affiché fonctionnant sur batterie de secours – tous les systèmes sont OK.
Parfait pour le vol VFR, comme instrument principal ou de secours.
Prix : 850 EUR (négociable)
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