À vendre : Dynon Avionics EFIS-D10A – Excellent état

EFIS-D10A entièrement fonctionnel, utilisé dans un avion ultraléger.

L'appareil est en excellent état, écran lumineux, lunette propre et toutes les fonctions essentielles opérationnelles : indicateur d'attitude, vitesse, altitude, voltmètre, horizon artificiel, etc.

Actuellement affiché fonctionnant sur batterie de secours – tous les systèmes sont OK.

Parfait pour le vol VFR, comme instrument principal ou de secours.

Prix : 850 EUR (négociable)