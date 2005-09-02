Quelles annonces peut-on passer?

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Guillaume
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Inscrit le 02/09/2005
1 876 messages postés

 # 27 octobre 2005 00:53
On peut passer tout type d'annonce ayant un rapport avec l'aviation, le spotting...

Par contre tout le reste n'est pas accepté... grin Nous ne sommes pas à la grande braderie de Lille.


Amitié aux Lillois et à tous les internautes

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Guillaume - Rédacteur sur AeroWeb-fr.net - Secrétaire AGAW-
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Anonyme
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Inscrit le 19/05/2006
525 messages postés

 # 27 décembre 2005 19:52
Quel rapport Lille ?
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Guillaume
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Inscrit le 02/09/2005
1 876 messages postés

 # 12 mars 2006 10:12
On parle bien d'annonce pour vendre ou acheter, pas pour avoir des informations sur un métier, une compagnie aérienne par exemple.

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Guillaume - Rédacteur sur AeroWeb-fr.net - Secrétaire AGAW-
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loule
Membre

Inscrit le 27/08/2007
1 message posté

 # 27 août 2007 11:22
Bonjour.
Je vend combinaisons de vol, livres aviation, patchs, insignes, dvd. 2 casques (dont un trés rare)
Faites moi part de vos recherches.

EDIT MODÉRATEUR: CRÉER VOTRE PROPRE SUJET AVEC VOTRE ANNONCE. CE SUJET EST INFORMATIF. MERCI. CE MESSAGE-CI SERA EFFACE DES QUE VOUS AUREZ CRÉE VOTRE SUJET AVEC VOTRE ANNONCE. MERCI!

(Message édité par loule le 03/09/2007 10h17)
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JanTutaj
Membre

Inscrit le 15/03/2008
11 messages postés

 # 4 juillet 2008 15:44
Oups, m'a gouré!

Jan

(Message édité par JanTutaj le 04/07/2008 15h47)
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patrick91
Membre

Inscrit le 17/07/2007
1 682 messages postés

 # 8 mars 2009 11:20
Bonjour A tous
Je recherche place vip pour le bourget 2009 a un prix tous a fait concurenciel
merci de m'avertir
cordialement
patrick91

_________________
l'aviation est une belle invention qui nous passionne et les avions Airbus me passionne d'avantage que ceux de Boeing
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BASTET
Anonyme

Inscrit le 02/06/2009
30 messages postés

 # 2 juin 2009 15:36

Le contenu de ce message a été modéré suite au non respect des Conditions Générales d'Utilisation.
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goldentree
Membre

Inscrit le 16/04/2020
11 messages postés

 # 21 mai 2020 04:34
compris, merci de communiquer
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Ilyxoma
Membre

Inscrit le 15/01/2026
1 message posté

 # 15 janvier 2026 19:09
Merci pour la précision, ça évite les malentendus sur l’usage des petites annonces
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