Quelles annonces peut-on passer?
|Auteur
|Message
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Guillaume
Inscrit le 02/09/2005
|# 27 octobre 2005 00:53
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On peut passer tout type d'annonce ayant un rapport avec l'aviation, le spotting...
Par contre tout le reste n'est pas accepté... Nous ne sommes pas à la grande braderie de Lille.
Amitié aux Lillois et à tous les internautes
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Guillaume - Rédacteur sur AeroWeb-fr.net - Secrétaire AGAW-
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Anonyme
Inscrit le 19/05/2006
|# 27 décembre 2005 19:52
|Quel rapport Lille ?
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Guillaume
Inscrit le 02/09/2005
|# 12 mars 2006 10:12
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On parle bien d'annonce pour vendre ou acheter, pas pour avoir des informations sur un métier, une compagnie aérienne par exemple.
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Guillaume - Rédacteur sur AeroWeb-fr.net - Secrétaire AGAW-
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loule
Inscrit le 27/08/2007
|# 27 août 2007 11:22
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Bonjour.
Je vend combinaisons de vol, livres aviation, patchs, insignes, dvd. 2 casques (dont un trés rare)
Faites moi part de vos recherches.
EDIT MODÉRATEUR: CRÉER VOTRE PROPRE SUJET AVEC VOTRE ANNONCE. CE SUJET EST INFORMATIF. MERCI. CE MESSAGE-CI SERA EFFACE DES QUE VOUS AUREZ CRÉE VOTRE SUJET AVEC VOTRE ANNONCE. MERCI!
(Message édité par loule le 03/09/2007 10h17)
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JanTutaj
Inscrit le 15/03/2008
|# 4 juillet 2008 15:44
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Oups, m'a gouré!
Jan
(Message édité par JanTutaj le 04/07/2008 15h47)
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patrick91
Inscrit le 17/07/2007
|# 8 mars 2009 11:20
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Bonjour A tous
Je recherche place vip pour le bourget 2009 a un prix tous a fait concurenciel
merci de m'avertir
cordialement
patrick91
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l'aviation est une belle invention qui nous passionne et les avions Airbus me passionne d'avantage que ceux de Boeing
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BASTET
Inscrit le 02/06/2009
|# 2 juin 2009 15:36
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Le contenu de ce message a été modéré suite au non respect des Conditions Générales d'Utilisation.
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goldentree
Inscrit le 16/04/2020
|# 21 mai 2020 04:34
|compris, merci de communiquer
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Ilyxoma
Inscrit le 15/01/2026
|# 15 janvier 2026 19:09
|Merci pour la précision, ça évite les malentendus sur l’usage des petites annonces
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