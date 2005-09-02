Quelles annonces peut-on passer?

Auteur Message

Guillaume

Membre Inscrit le 02/09/2005

1 876 messages postés # 27 octobre 2005 00:53

On peut passer tout type d'annonce ayant un rapport avec l'aviation, le spotting...



Par contre tout le reste n'est pas accepté... Nous ne sommes pas à la grande braderie de Lille.





Amitié aux Lillois et à tous les internautes

_________________

Guillaume - Rédacteur sur _________________Guillaume - Rédacteur sur AeroWeb-fr.net - Secrétaire AGAW-

Anonyme

Membre Inscrit le 19/05/2006

525 messages postés # 27 décembre 2005 19:52

Quel rapport Lille ?

Guillaume

Membre Inscrit le 02/09/2005

1 876 messages postés # 12 mars 2006 10:12

On parle bien d'annonce pour vendre ou acheter, pas pour avoir des informations sur un métier, une compagnie aérienne par exemple.

_________________

Guillaume - Rédacteur sur _________________Guillaume - Rédacteur sur AeroWeb-fr.net - Secrétaire AGAW-

loule

Membre Inscrit le 27/08/2007

1 message posté # 27 août 2007 11:22

Bonjour.

Je vend combinaisons de vol, livres aviation, patchs, insignes, dvd. 2 casques (dont un trés rare)

Faites moi part de vos recherches.



EDIT MODÉRATEUR: CRÉER VOTRE PROPRE SUJET AVEC VOTRE ANNONCE. CE SUJET EST INFORMATIF. MERCI. CE MESSAGE-CI SERA EFFACE DES QUE VOUS AUREZ CRÉE VOTRE SUJET AVEC VOTRE ANNONCE. MERCI!



(Message édité par loule le 03/09/2007 10h17)

JanTutaj

Membre Inscrit le 15/03/2008

11 messages postés # 4 juillet 2008 15:44

Oups, m'a gouré!



Jan



(Message édité par JanTutaj le 04/07/2008 15h47)

patrick91

Membre Inscrit le 17/07/2007

1 682 messages postés # 8 mars 2009 11:20

Bonjour A tous

Je recherche place vip pour le bourget 2009 a un prix tous a fait concurenciel

merci de m'avertir

cordialement

patrick91

_________________

l'aviation est une belle invention qui nous passionne et les avions Airbus me passionne d'avantage que ceux de Boeing

BASTET

Anonyme Inscrit le 02/06/2009

30 messages postés # 2 juin 2009 15:36

Le contenu de ce message a été modéré suite au non respect des Conditions Générales d'Utilisation.

goldentree

Membre Inscrit le 16/04/2020

11 messages postés # 21 mai 2020 04:34

compris, merci de communiquer

Ilyxoma

Membre Inscrit le 15/01/2026

1 message posté # 15 janvier 2026 19:09