Algérie avant 1962

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Frangran

Membre Inscrit le 26/03/2013

2 messages postés # 26 mars 2013 11:22

Je recherche des membres (ou leurs familles) de la petite Société de transports aériens que mon père avait créé à Alger entre 1955 et 1962.

L'entreprise, basée à Birmandreis-Alger Maison Blanche, se nommait C.T.A. (Compagnie de transports en Algérie) Son fondateur : René Grand.

Son activitée principale était les transports routiers mais nous avions acquis 9 appareils, (Boisavia, Jodel, Avro, Dragon), qui nous permettaient d'assurer des liaisons sur toute l'Algérie y compris le Sahara.

Je n'ai retrouvé que très peu de documents sur cette acyivités, les archives étant restées sur place au monent où l'entreprise a été nationalisée.

Si le nom de C.T.A. ou de Grand rappellait un lointain souvenir à un anvcien membre du personnel navigant ou quelque autre membre du personnel, famille ou ami, qu'il prenne contact avec moi en répondant à cette annonce.

D'avance, merci de ce que vous pourrez faire.

Frangran

cropduster

Membre Inscrit le 21/12/2010

135 messages postés # 2 juin 2013 19:14

Bonjour.

Je suis un ancien pilote de la STA (Société de Travail Aérien) en Algérie, incorporée ensuite à Air Algérie, qui a volé pour cette compagnie de 1972 à 1979.

La STA avait repris la suite de l'Escadrille Mercure après l'indépendance en 1962.

Avec des Beechcraft BE-70 et BE-80 "Queen Air" qui avaient remplacé les Beechcraft 18 de l'Escadrille Mercure, nous survolions surtout le Sahara en tous sens au profit principalement des Pétroliers (rotation des personnels, Eva-San, etc.).

Il se peut que la CTA ait été nationalisée en même temps que l'Escadrille Mercure pour former la STA Algérienne, car il me semble en avoir entendu parler à l'époque.

J'ai connu Albert GRAND, CdB à Air Algérie, mais je ne pense pas qu'il ait eu un lien avec votre père.

Cordialement,

Cropduster.

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Tu pousses, ça descend. Tu tires, ça monte. Tu continues à tirer, ça descend.

Frangran

Membre Inscrit le 26/03/2013

2 messages postés # 5 octobre 2014 17:53

Merci à Cropduster pour son message que je découvre avec beaucoup de retard. (je pensais recevoir sur mon mail les réponses à ma demande)

Entre temps, j'ai appris que la branche aviation de la CTA avait été arrêtée juste avant l'indépendance.

La partie " Route" a été nationnalisée immédiatement après l'indépendance.

Deux anciens pilotes ont repris contact : Alain Ranc et Mr Garcia qui, après la CTA, sont passées à Air-Algérie puis Air France.

Frangran

ralyle

Membre Inscrit le 28/07/2025

5 messages postés # 28 juillet 2025 15:01