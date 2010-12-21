Algérie avant 1962
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Frangran
Inscrit le 26/03/2013
|# 26 mars 2013 11:22
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Je recherche des membres (ou leurs familles) de la petite Société de transports aériens que mon père avait créé à Alger entre 1955 et 1962.
L'entreprise, basée à Birmandreis-Alger Maison Blanche, se nommait C.T.A. (Compagnie de transports en Algérie) Son fondateur : René Grand.
Son activitée principale était les transports routiers mais nous avions acquis 9 appareils, (Boisavia, Jodel, Avro, Dragon), qui nous permettaient d'assurer des liaisons sur toute l'Algérie y compris le Sahara.
Je n'ai retrouvé que très peu de documents sur cette acyivités, les archives étant restées sur place au monent où l'entreprise a été nationalisée.
Si le nom de C.T.A. ou de Grand rappellait un lointain souvenir à un anvcien membre du personnel navigant ou quelque autre membre du personnel, famille ou ami, qu'il prenne contact avec moi en répondant à cette annonce.
D'avance, merci de ce que vous pourrez faire.
Frangran
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cropduster
Inscrit le 21/12/2010
|# 2 juin 2013 19:14
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Bonjour.
Je suis un ancien pilote de la STA (Société de Travail Aérien) en Algérie, incorporée ensuite à Air Algérie, qui a volé pour cette compagnie de 1972 à 1979.
La STA avait repris la suite de l'Escadrille Mercure après l'indépendance en 1962.
Avec des Beechcraft BE-70 et BE-80 "Queen Air" qui avaient remplacé les Beechcraft 18 de l'Escadrille Mercure, nous survolions surtout le Sahara en tous sens au profit principalement des Pétroliers (rotation des personnels, Eva-San, etc.).
Il se peut que la CTA ait été nationalisée en même temps que l'Escadrille Mercure pour former la STA Algérienne, car il me semble en avoir entendu parler à l'époque.
J'ai connu Albert GRAND, CdB à Air Algérie, mais je ne pense pas qu'il ait eu un lien avec votre père.
Cordialement,
Cropduster.
_________________
Tu pousses, ça descend. Tu tires, ça monte. Tu continues à tirer, ça descend.
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Frangran
Inscrit le 26/03/2013
|# 5 octobre 2014 17:53
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Merci à Cropduster pour son message que je découvre avec beaucoup de retard. (je pensais recevoir sur mon mail les réponses à ma demande)
Entre temps, j'ai appris que la branche aviation de la CTA avait été arrêtée juste avant l'indépendance.
La partie " Route" a été nationnalisée immédiatement après l'indépendance.
Deux anciens pilotes ont repris contact : Alain Ranc et Mr Garcia qui, après la CTA, sont passées à Air-Algérie puis Air France.
Frangran
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ralyle
Inscrit le 28/07/2025
|# 28 juillet 2025 15:01
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bonjour
Dans le cadre d’un projet qui me tient particulièrement à cœur : la création d’un musée consacré à l’histoire d’Air Algérie et à l’ensemble des compagnies et structures qui ont marqué son évolution, dont bien sûr la S.T.A. (Société de Travail Aérien).
Mr Cropduster en tant qu’ancien membre de la STA, votre témoignage et vos souvenirs ont une valeur historique précieuse. Mon objectif est de mettre en lumière cette époque fondatrice, de raconter les parcours humains et professionnels qui ont contribué à bâtir l’aéronautique nationale, et de permettre aux générations futures de découvrir cette page méconnue de notre patrimoine.
Je suis actuellement à la recherche de documents, photos, objets, uniformes, récits personnels, ou tout élément que vous pourriez partager concernant la STA, ses missions, ses avions, ses bases, ses personnels ou son intégration à Air Algérie.
Si vous l’acceptez, j’aimerais mentionner votre nom dans le musée, en tant que témoin direct de cette période, que ce soit à travers un texte, une photographie ou même une vitrine dédiée.
Je reste à votre entière disposition pour vous rencontrer ou échanger à votre convenance. Je vous remercie par avance pour votre attention et, je l’espère, pour votre contribution à ce projet mémoriel.
Avec tout mon respect,
samy
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