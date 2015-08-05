Toutes les pièces en plastique pour les avions Cessna-150/152/170/172/182
|Auteur
|Message
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meglin
Inscrit le 05/08/2015
|# 15 décembre 2019 18:13
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Chaque mois, nous élargissons la gamme de pièces produites pour les avions Cessna et d'autres types courants. Nous avons rencontré le fait que la qualité des pièces en plastique est très faible. Pour cette raison, les pièces en plastique se fissurent et échouent très rapidement. Nous changeons radicalement la situation. Nos pièces doivent fonctionner pendant au moins 5 ans, la durée de vie normale est de 10 ans. Cela signifie une exploitation dure et sévère. Dans ce cas, les détails ne doivent pas devenir plus lourds. Essayez-comparez-assurez-vous.
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Best regards, Vladimir Meglinsky
My site: http://propeller.mozello.com/
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meglin
Inscrit le 05/08/2015
|# 9 mars 2026 18:44
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Le problème des boîtiers de batterie est enfin résolu.
Les nouveaux boîtiers sont conçus pour remplacer les anciens boîtiers de batterie en ABS thermoformé, fragiles, qui se cassaient lorsque la batterie était retirée.
Incroyablement légers, solides et durables.
Il existe également des conteneurs pour les avions C-177 et C-182.
Les boîtiers et les couvercles conviennent aux batteries Concorde ou Gill.
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