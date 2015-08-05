Toutes les pièces en plastique pour les avions Cessna-150/152/170/172/182

Le problème des boîtiers de batterie est enfin résolu.

Les nouveaux boîtiers sont conçus pour remplacer les anciens boîtiers de batterie en ABS thermoformé, fragiles, qui se cassaient lorsque la batterie était retirée.

Incroyablement légers, solides et durables.

Il existe également des conteneurs pour les avions C-177 et C-182.

Les boîtiers et les couvercles conviennent aux batteries Concorde ou Gill.

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Best regards, Vladimir Meglinsky

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