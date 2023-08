Bonjour,

Je suis en train de passer ma licence PPL (Jai commencé les NAV depuis 1 mois). Mais voila, J'ai la chance de partir en retraite beaucoup plus tôt que prévu et je pars m'installer en Espagne (Tenerife pour être plus précis). Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de finir la licence en France. Si je dois la finir en Espagne, savez vous, si je dois tout recommencer la bas ou, si je peux reprendre ma formation la ou je l'ai quittée? Qu'en est-il pour la visite médicale?. Si quelqu'un connait la réponse.... Merci par avance.