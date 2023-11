Contre indication medicale

Bonjour,





j'ai quelques questions concernant la pratique du vol a voile.



A l'âge de 12 ans on m'a diagnostiqué une épilepsie myoclonique. Depuis l'âge du diagnostique j'ai un traitement à base de Dépakine chrono 500mg (2 par jours).



Depuis le début du traitement je n'ai plus aucun signe clinique.



N'ayant plus de signe clinique et étant sous traitement à vie, est ce que la pratique du vol a voile est contre indiquée dans mon cas ?



Et quels éléments devrais-je apporter pour une potentielle dérogation ?



Y a t il des gens qui pratiquent qui ont été dans ce cas? Y a t il des medecins agréés qui pourraient me répondre sur ce forum?



Merci d'avance.