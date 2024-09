PPL 15 ans

Bonjour à tous,



Je suis une jeune lycéenne de 15 ans, passionnée par l'aéronautique et l'aérospatial. J'ai obtenu mon BIA (Brevet d'Initiation Aéronautique) l'année dernière et je m'apprête à débuter ma formation pour le PPL (Private Pilot License) dans les prochains mois. Mon objectif est de poursuivre une carrière dans ce domaine, et j'aimerais avoir des conseils de pilotes expérimentés ou de ceux qui ont déjà passé cette étape afin de m'assurer de bien me préparer.



Quels sont, selon vous, les points les plus importants à travailler, que ce soit au niveau théorique ou lors des heures de vol ?

Comment avez-vous réussi à équilibrer les cours théoriques, les heures de vol, et vos autres obligations (études, travail, etc.) ?

Avez-vous des astuces pour économiser et réduire les coûts de la formation ?

Que pensez-vous des simulateurs : apportent-ils une réelle plus-value dans le cadre de la formation ?

Enfin, quels conseils donneriez-vous à une jeune personne comme moi qui souhaite faire de l'aéronautique son futur métier ?



Merci d'avance pour vos réponses et votre aide !

Bonne soirée.