Choix Aéroclub

Bonjour à tous,



Je suis en pleine réflexion pour choisir un aéroclub où débuter ma formation PPL, et j’hésite entre deux clubs dans ma région. J’aimerais beaucoup avoir vos avis pour m'aider à faire le meilleur choix.



Le premier aéroclub est l’aéroclub Paris Sud, situé à Toussus-le-Noble. Voici les points que j’ai retenus :



Avantages :



-Instructeur pilote connu de ma famille, ancien de l’armée et toujours actif en tant que pilote professionnel.



-Cours théoriques de 6 heures environ chaque semaine, offrant une excellente préparation.



-Une trentaine de simulateurs disponibles pour s’entraîner.



Inconvénients :



-Distance (1h30 à 2h de bus pour s'y rendre ou 30 min en voiture ).



-Prix plus élevé (les bourses pour les jeunes et BIA ne peuvent pas y être utilisées).



Le second aéroclub est l’aéroclub Cercle Aéronautique du Ministère de l’Intérieur à Chavenay. Voici ce que j’ai noté :



Avantages :



-Beaucoup plus proche (20 minutes en voiture).



-Prix moins élevé (possibilité d'utiliser des bourses).



Inconvénients :



-Cours théoriques plus courts (2h maximum par semaine).



-Pas de simulateurs.



-Instructeurs pratiquant pour le plaisir (donc potentiellement moins rigoureux ou ne pouvant pas m’apporter autant).



-Piste en herbe, (déjà endommagée par des sangliers, ce qui a empêché de voler pendant plusieurs mois.)



Quel aéroclub me conseilleriez-vous en fonction de vos expériences personnelles et de ces critères ?

Quels sont, selon vous, les aspects les plus importants à prendre en compte pour choisir le bon aéroclub ?



Merci d'avance pour vos retours et conseils !

Bonne soirée