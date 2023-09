futur pilote ?

Auteur Message

Bonjour à tous

Voilà, premier post sur ce forum

J'envisage de débuter une formation pour piloter et j'aurais aimé avoir quelques conseils ici : pensez vous qu'il faille commencer par le BB ou aller directement au PPL (j'ai 35 ans), j'ai lu ici et là qu'il fallait être attentif au choix de l'aéroclub, mais comment fait-on pour choisir quand on n'a aucune connaissance en aéronautique ?

Si quelqu'un peut me conseiller, je suis sur la haute savoie, j'ai donc visiblement 2 alternatives Annecy et Annemasse.

Merci pour vos réponses , je suis à l'écoute de tout autre conseil.

Bonjour et bienvenue !



Le plus simple : s'inscrire dans un aéro-club - déclaration de début de formation PPL - apprentissage ! - exam théorique valable 2 ans... BB ou et/puis PPL ... la suite en fonction des moyens financiers et de l'ambition...



Bons vols,

Vous trouverez plein d'infos sur ce site de la FFA !...

Merci, il est vrai que le site de la FFA est très instructif.

Je suis étonné de la différence entre le budget (estimatif) donné sur ce site et ce que l'on voit en réalité dans les aéroclubs.

Exemple:sur le site de la FFA il est dit qu'il faut copmter entre 3800 et 4500 euros pour le PPL , alors qu'en réalité il est plutôt estimé entre 9000 et 11000 euros...

Oui, en réalité la bonne estimation financière pour un PPL est comprise entre ces les deux-là, allez disons 5000 euros si tu es très bon, et 10000 si tu as de grosses lacunes.

Mais il ne faut pas que ces chiffres te fassent peur, tu ne mets pas cette somme directement sur la table, tu l'échelonne tout au long de ta formation. Si tu fais 51 minutes de vol tu paies 51 minutes pas plus.

Le prix est fonction de l'avion, en général les aéroclubs arrivent à proposer des vols en double commande sur des biplaces aux alentours de 100 à 120 euros. Tu as au minimum 45h à faire dont 10 en solo.

Et en général une fois revenu du premier vol on a qu'une envie : y retourner !

c'est vrai que ça deviens vite une drogue

Bonjour a tous. Concernant les prix de formation, il y a souvent (trop souvent) des deltas de prix du fait que la formation "vol" est plus longue, c'est à dire plus d'heures de vol à financer. La disponibilité de l'élève est une chose mais la qualité de l'instructeur aussi. Qualité de formateur mais aussi morale. Je veux dire que certains instructeurs sont là pour monter leurs heures et dans ce cas la méthode est: tout ce qui n'est pas compris au sol sera vu en vol ... au prix de l'heure de vol !!!

Conclusion: une bonne formation théorique de base est d'importance.

Conclusion: une bonne formation théorique de base est d'importance.

voir wwwaero-cours.com

Salut AERO31!

Bienvenue.

Fais un petit tour par là:



http://www.aeroweb-fr.net/forum/tout-et-rien/6/1



A+

je te conseil de faire un PPL c'est largement mieux sa te donne plus de droit mais plus de contrainte administrative et financière mais tu peut volé a vus de jour ou tu veut avec BB il t'oblige a rester autour de l'aérodrome ou l'aéroport d'attache de ton contrat et l'assurance annuel est plus cher et la motorisation est très limité a faire fais un PPL

Bonne chance le prix conseiller est entre 5500 € et 6500 €

Toujours mieux!

Avec cette référence 747 il faut espérer que tu ne passes en 380.

Il faut arrêter de porter la honte sur note forum...

Bonjour les jeunes !



Mettez-vous à l'anglais en priorité !



Keskidi ?...



Good luck !

Eolien

Annemasse très cher l'aéroclub le plus cher de France, par contre de beaux avions, Annecy moins cher

Bonjour,

Si vous voulez devenir pilote privé, un aéro-club vous conviendra parfaitement.

Si vous envisagez de devenir pilote de ligne, je vous recommande l'ATPL intégré. Aux Etats-Unis, c'est 25 % moins cher qu'en Europe et certaines écoles proposent un ATPL EASA FAA. Donc vous obtiendrez une licence à la fois reconnue en Europe et aussi aux Etats-Unis.Il s'agit d'un enseignement très proche des réalités.

Il y a une entreprise française de formation qui propose cette formation en Californie wwwaero-consulting.eu

Jetez un coup d’œil

L'avantage est que vous aurez une licence valable dans le monde entier

