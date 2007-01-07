Compétences physique pour devenir pilote

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YouthFr

Membre Inscrit le 10/10/2013

3 messages postés # 10 octobre 2013 18:55

Bonjour,



Je souhaite devenir pilote de ligne. Pour l'instant je ne suis qu'au lycée en première S, je me suis déjà renseigné au niveau des études mais j'aimerais savoir où ou comment je peux tester mes capacités physique pour ce métier car je sais que les critères sont très stricts.



Merci d'avance

nago

Membre Inscrit le 07/01/2007

5 500 messages postés # 10 octobre 2013 19:11

M...alors.....

Tu montes à la perche en combien ?

YouthFr

Membre Inscrit le 10/10/2013

3 messages postés # 10 octobre 2013 19:13

euuuuuumh.. c'est quoi monter à la perche ?

Pour info, mon seul problème physique est que je fais de l'asthme à l'effort, mais j'arrive bien à le "maîtriser". Je fais du basket en club depuis un mois maintenant et je n'y ai eu aucun problème, et je fais en sport avec le lycée du 3x500m (le jour d'après où j'ai basket) et je n'y ai aucun problème non plus, mes temps sont correct mais sans plus

Je pense avoir une bonne vue (je vois bien de près comme de loin) mais je n'ai jamais fait du tests pour. Pareil pour l'audition (Dernière édition le 10 octobre 2013 20:18)

Yahouu

Membre Inscrit le 22/05/2010

126 messages postés # 10 octobre 2013 21:23

T'inquiète dont pas, j'ai vu des très gros fumeurs (pas que de cigarettes) asthmatiques et non sportifs avoir leur Classe 1 sans problème. En revanche ce n'est pas parce que certains passent que tout le monde peut passer dans ces mêmes conditions.

Concernant la vue c'est pas trop strict. Si tu n'as pas besoin de lunettes super épaisses je ne pense pas que tu aies à te poser des questions



Dans tous les cas, le meilleur moyen de savoir si tu peux espérer devenir pilote de ligne est de passer la visite médicale!



http://devenirpilote.free.fr/under_doss ... sse1.htm#I (Dernière édition le 10 octobre 2013 21:26)

YouthFr

Membre Inscrit le 10/10/2013

3 messages postés # 10 octobre 2013 22:18

D'accord d'accord, mais je peux demander à mon medecin généraliste de me "tester" à cette aptitude comme ça ?

Yahouu

Membre Inscrit le 22/05/2010

126 messages postés # 11 octobre 2013 20:59

Je pense que peut être, si il s'y connait bien, il peut te donner un avis, mais il ne pourra certainement pas te faire passer les tests de la classe 1 qui sont assez spécifiques.

anto747

Membre Inscrit le 09/04/2013

310 messages postés # 12 octobre 2013 15:44

tu peux peut être déjà aller passer la classe 2 (pilote privée) auprès d'un médecin aéronautique



http://www.developpement-durable.gouv.f ... ar-le.html



http://sicomed1.aviation-civile.gouv.fr ... on_mea.pdf



sinon passez la classe 1 sans avoir de projet aéronautique concret derrière me parait un choix fort onéreux pour pas grand chose (il me semble que la première admissions dans un CEMPN c'est de l'ordre de 500e) sans compter qu'il faut la tenir à jour tout les ans jusqu'à 40 ans et tout les 6 mois en suite....



Donc je te conseillerai de voir un médecin pour passer une classe 2 et puis si tu comptes commencer l'aéronautique sa te seras forcément demandé quand tu iras à l'aéroclub , au moins si il y a un gros pépins niveau ORL ou vision tu en auras le coeur net et pour le reste mange 5 fruits et légumes par jours fait des footings ou tout autres activité sportive régulièrement et tout devrait bien ce passer (Dernière édition le 12 octobre 2013 15:48)

lejap86161

Anonyme Inscrit le 08/08/2025

1 message posté # 8 août 2025 13:47

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resekiro

Anonyme Inscrit le 11/08/2025

1 message posté # 11 août 2025 20:19

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rixygiyaras

Membre Inscrit le 01/08/2025

1 message posté # 3 octobre 2025 00:03