cherche une école d'aviation a Djiboiuti

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djojoba
Membre

Inscrit le 23/09/2020
1 message posté

 # 23 septembre 2020 15:59
hello hello
j'aime poursuivre mes étude et devenir pilote de ligne et je suis a la recherche d'une école d'aviation a djibouti n'hésitez pas a partager vos avis avec moi et je suis a l'attente de vos recommandations plzzzzzzz
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DarieAnn
Anonyme

Inscrit le 20/10/2020
3 messages postés

 # 20 octobre 2020 18:00

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DrakeSeason
Anonyme

Inscrit le 20/10/2020
3 messages postés

 # 20 octobre 2020 18:44

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DrakeSeason
Anonyme

Inscrit le 20/10/2020
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 # 20 octobre 2020 18:48

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furnifolks
Membre

Inscrit le 16/07/2026
2 messages postés

 # 18 juillet 2026 14:37
This is a great goal for anyone who wants to become a pilot. I hope you find a good flight school in Djibouti soon. Wishing you success and safe flying!
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