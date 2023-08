Prêts pour le décolage ?

Comme vous le savez peut être, AeroWeb va évoluer dans les prochaines semaines.



Après plusieurs mois de développement, nous arrivons au bout d'un long cycle de développement qui verra la naissance de la 4ème version du site.



Au programme :

- toujours plus de contenus, mieux organisés, de meilleure qualité,

- l'arrivée de nouveaux et de nombreux contenus images, vidéos et sons via, notamment, des partenariats avec des noms prestigieux que vous découvrirez prochainement,

- un nouveau forum avec une réorganisation des rubriques, de nouvelles fonctionnalités communautaires,

- et beaucoup de surprises.



La date définitive de la sortie de cette nouvelle version n'est pas encore arrêtée mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés dans les prochaines semaines ! En effet, Il nous reste encore quelques parpaings à monter, quelques joints à terminer pour que tout soit parfait



En attendant, et pour vous faire patienter un petit peu, nous allons vous proposer quelques images de cette nouvelle version au fur et à mesure de la fin du développement.



Voici la première :

<img src="http://www.aeroweb-fr.net/images/teasing/aw4-1.png" />

_________________

Vincent - _________________Vincent - AeroWeb-fr.net