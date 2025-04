Corrections au dossier sur la furtivité

Auteur Message

Dans les ressources, je trouve cette intro sur la furtivité :

La Furtivité

Les recherches dans le domaine des technologies furtives commençèrent pendant la deuxième guerre mondiale. Elles suivirent logiquement l'invention du radar et son utilisation intensive. Ce sont les allemands qui furent les pionners dans ce domaine. Leurs sous-marins, les U-Boot subissaient de nombreuses pertes à cause du (1) magnétron, un radar miniature (pour l'époque) inventé par les anglais. Pour diminuer les pertes, (2) les étraves des U-Boot furent alors recouvertes de matériaux destinés à absorber les signaux radars. Vers les années 1960, on développa des avions destinés à voler près du sol, équipés (3)d'appareils électroniques de brouillage pour neutraliser les sytèmes radars de la défense aérienne ennemie.

1) Le magnétron n'est pas un radar, mais un tube émetteur d'hyperfréquences dont le poids et la consommation sont réduits et permettent de réaliser des radars embarqués à bord d'avions.

2) Ce n'est pas l'étrave, mais surtout le kiosque qui était recouvert de matériaux absorbant les ondes radar.

3) Missions "Wild Weasel" des F-105 au Vietnam (assez dangereuses !)

