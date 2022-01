Les articles

Bonjour à tous ,



J'ai ma petite suggestion pour ce site web , comme je l'ai remarqué dans certains forum ( qui ne se rapporte pas à l'aviation )'il y a avait des articles conçernant tout ce qui se rapporte au site , et au lieu des fiches techniques (qui ne sont d'ailleurs disponible sur mon ordinateur ) vous pourriez rédiger des articles pour les avions militaires ou commericals ( d'autant plus que je voudrais agrandir ma connaissance en aviation militaire) ou des articles d'autre sujets . Si c'est le cas tant mieux .



Merci (Dernière édition le 10 août 2014 22:37)

