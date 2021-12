Besoin d'aide, gyroscope artificiel 705-1

Bonjour, je possède chez moi un gyroscope artificiel Sfena type 705-1 que j'ai eu sur le coup du hasard dans un Bazard, un petit soucis reste quand même, je ne suis pas du tout pilote!

Ainsi donc ce joli objet traine chez moi depuis quelque mois et je souhaite maintenant le vendre à une personne à qui l'objet seras plus utile.

Est ce que vous auriez quelques informations sur le modèle en question? Les modèles d'avions sur lequel il était branché où la notice d'utilisation, je suis curieux de savoir.

Aussi savez vous à quel prix je pourrais le vendre?

Merci beaucoup pour vôtre aide et bonne journée à vous pilotes!