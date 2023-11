Vente de pièces détachées d’avion de ligne, hélicoptères et roues

Bonjour à tous,

Dans le cadres de ma nouvelle activité j’ai acheté un lot de pièces détachés d’avion de ligne, d’hélicoptère et une roues je vous transmets la liste des pièces que j’ai à vendre quelqu’un pourrait me conseillé pour vendre ces pièces svp?



x1 HPC Drum Assy Stage 9-12 ( j’ai tout les documents et des photos si besoin reste 7000cycle)

x1 Jante d'avion/Flugzeugfelge BEECH Aircraft Assy.no 50-300010-133

x1 Jante + pneu avion/Flugzeugfelge mit Reifen BF-Goodrich 300-283 ( je n’est pas de document)

x2 Piêce de rechange d'héicoptère/Helikopterersatzteil Helicopter Spareparts Partnumber 4H1188-5

Protection solaire/Flugzeug Sonnenschutz Beech King Air 80,90 und 100 Heatshield Set