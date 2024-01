Pictaero, élection de la meilleure photographie 2023

L'élection de la meilleure photographie de Pictaero a commencé.

Pictaero est notre second site dédié aux photographies.



La sélection de janvier a commencée, voici le lien : janvier 2023



Bon vote. David.

David D.

Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net

