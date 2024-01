Achat d'une VHF pour écoute pilote + tour de contrôle

Bonsoir !



Je créé ce sujet car j'envisage l'achat d'une VHF pour écouter les tours de contrôle et les pilotes d'avions. Déjà j'ai vu que avec une VHF on pouvait capter des ondes de très loin. J'habite dans le Morbihan, par exemple est ce que je pourrais capter la tour de Charles de Gaulle. Si, non quelle distance maximale d'écoute j'aurais ? Cela dépend peut-être du matériel ? Après, j'ai cherché mais ne trouve pas si l'écoute seulement l'écoute des communications VHF (en étant une personne lambda) est autorisé en France ?

Maintenant, je cherche donc du matériel pour l'écoute, j'ai vu qu'il fallait visiblement juste un récepteur et non d'émetteur car pas très légale...

Quelle récepteur/scanneur me conseillez vous pour écouter les VHF depuis mon domicile respectant les critères suivant :

- budget de maxi 90 euros grand maxi 95 euros

- écouter les fréquences de 108 MHz à 137 MHz, pourquoi pas la VHF marine (156 MHz et 162 MHz)

