JEU-CONCOURS FRANCE AIR EXPO 2025

Aeroweb-fr.net, partenaire média du salon France Air Expo à Lyon, vous fait gagner vos entrées pour le salon de l’aviation générale, du 5 au 7 juin 2025 !



Plusieurs entrées journalières à gagner, chacune d’une valeur de 15 € !

Pour participer, 3 choses à faire:



Rendez-vous sur Facebook ou X et likez les pages AeroWeb-fr.net et Pictaero.com

&

Commentez ce post en taguant 2 amis passionnés d’aviation

_________________

David D.

Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net -

Mes photos _________________David D.Rédacteur et responsable médias d'AeroWeb-fr.net - Aeroweb Mes photos sur pictaero